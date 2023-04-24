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Gündem
AA 24.04.2023 12:24

Dışişleri Bakanlığı: Şehit diplomatları unutmadık

Dışişleri Bakanlığı, "tarihi çarpıtarak ortaya atılan asılsız iddialara dayanarak birçok Dışişleri mensubunu katleden Ermeni terörünü lanetlediğini" bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı: Şehit diplomatları unutmadık

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Ermeni terörü" sonucu şehit olan diplomatların isimlerinin bulunduğu ve "Unutmadık unutmayacağız" sözlerinin kullanıldığı bir görsel yer aldı.

Paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Tarihi çarpıtarak ortaya atılan asılsız iddialara dayanarak birçok mensubumuzu katleden Ermeni terörünü lanetliyoruz. Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun!"


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