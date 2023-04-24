Çanakkale Kara Savaşları'nın 108. yılı

Şehadetin bir nefes kadar yakın olduğu, askerin bile isteye ölüme yürüdüğü şanlı destanın yazıldığı Çanakkale, Türk milletinin vatan birliği ve bütünlüğü için canlarından, evlatlarından vazgeçişinin ve korkusuz kimliğinin dünyaya ilanıydı.

Delinmez denilen zırhlılar parçalandı, batmaz denilen gemiler tek tek Çanakkale Boğazı'na gömüldü... 18 Mart 1915'te büyük bir destan yazıldı.

İki Alman gemisi Çanakkale'ye sığındı

Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı başladığında henüz taraf değildi. Ancak, Almanya ile gizli bir ittifak yapmıştı. İki Alman gemisi Goeben ve Breslau, Fransız üslerini bombalayıp Çanakkale'ye sığındı. Artık Osmanlı Devleti'nin tarafsızlığı ortadan kalkmıştı.

Yavuz ve Midilli ismi verilen gemiler, Alman mürettebatıyla Osmanlı Donanması’na katıldı. Ardından İngiliz filosu, Çanakkale Boğazı'nı ablukaya aldı.

İlk düşman saldırısı 3 Kasım 1914'te gerçekleşti. İngiliz Abluka Filosu, Seddülbahir Kalesi'ni bombaladı. 5 subay ve 81 er şehit oldu. İlk şehitler anıtı da bu noktada yükseldi.

Hedef İstanbul'du

İtilaf Devletleri'nin hedefi İstanbul'du. Önce Çanakkale'yi geçmeleri gerekiyordu.

Osmanlı ordusu, boğaz hattında savunmasını güçlendirdi. Tabyalar yeniden düzenlendi, gemilerden sökülen toplar kıyılara yerleştirildi, boğazın her iki yakasında seyyar bataryalar oluşturuldu. Boğaza yeni mayın hatları döşendi.

18 Mart sabahı büyük deniz harekatı başladı

Çanakkale Boğazı'na önce 19 Şubat'ta, ardından da 6 gün sonra, iki deniz harekatı düzenlendi. İtilaf Devletleri başarısız oldu, çareyi komuta değişikliğinde aradı. Donanmanın başına Amiral John de Robeck getirildi.18 Mart sabahı büyük deniz harekatı başladı.

Gemilerin ilerleyişine, Kumkale ve Seddülbahir'deki bataryalar karşılık verdi.

Ancak yeterli olmadı. İlerleyen dev zırhlılara merkez tabyalardaki Türk topçuları cehennemi yaşattı.

Nusret Mayın Gemisi öldürücü darbeyi vurdu

Nusret Mayın Gemisi harekata çoktan hazırdı. 7 Mart'ı 8 Mart'a bağlayan gece Nusret'in döşediği mayınlar 18 Mart günü İtilaf Devletleri'ne öldürücü darbeyi vurdu.

İtilaf Devletleri'nin savaş gemileri topçu atışından kaçarken mayınlara takıldı.

Fransız zırhlısı Bouvet, o mayınlardan birine çarparak 3 dakika içinde 603 mürettebatıyla sulara gömüldü.

İngilizlerin Ocean ve Irressistible gemileri de aynı sonu yaşadı. Agamemnon, Inflexible, Sufrren ve Galua gemileri de ciddi yaralar alarak savaş dışı kaldı. Amiral De Robeck kalan donanmayı geri çekti.

18 Mart 1915'te Mehmetçik, Çanakkale Destanı'ndaki ilk büyük zaferini kazandı.

Tarih sahnesine Yarbay Mustafa Kemal çıktı

İtilaf Devletleri, 1 ay sonra Çanakkale'yi karadan geçmeyi denedi. Tarih sahnesine, bu kez Yarbay Mustafa Kemal çıktı.

Gelibolu'da şehit kanlarıyla bir destan daha yazıldı. "Çanakkale Geçilmez" sözü, tüm dünyanın hafızasına kazıldı.