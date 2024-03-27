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Gündem
TRT Haber 27.03.2024 12:15

Dışişleri Bakanlığı: Beklentimiz, saldırganların adalet önüne getirilmesidir

Dışişleri Bakanlığı, terör örgütü PKK destekçilerinin Avrupa'daki Türk toplumunu huzursuz etmeye dönük eylemlerinin arttığını, ilgili ülkelerden beklentinin, terör örgütü destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesi ve saldırganların bir an önce adalet önüne getirilmesi olduğunu belirtti.

Dışişleri Bakanlığı: Beklentimiz, saldırganların adalet önüne getirilmesidir

Dışişleri Bakanlığı, PKK terör örgütü destekçilerinin Türkiye'nin Hannover Başkonsolosluğuna yönelik saldırısıyla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"26 Mart gecesi PKK terör örgütü destekçileri tarafından Hannover Başkonsolosluğumuzun giriş kapısına bir saldırı düzenlenmiştir. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmamıştır.

Saldırının ardından, Alman yetkililerle temas edilerek vatandaşlarımızın ve diplomatik misyonlarımızın güvenliğinden Alman makamlarının sorumlu olduğu hatırlatılmış, Avrupa’daki Türk toplumunu tahrik amaçlı eylemlere müsaade etmemeleri gerektiği aktarılmıştır.

Köşeye sıkışmış olan terör örgütü PKK’nın Avrupa’daki Türk toplumunu huzursuz etmeye dönük eylemlerinin arttığı görülmektedir. Vatandaşlarımızın sağduyusu sayesinde bu provokasyonlar daha büyük olaylara dönüşmemiştir.

İlgili ülkelerden beklentimiz, terör örgütü destekçilerinin eylemlerine izin verilmemesi ve saldırganların bir an önce adalet önüne getirilmesidir."

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