31 Mart Seçim Sonuçları İl İl Partilerin Oy Oranları TRT Haber’de

31 Mart 2024 Pazar günü Türkiye’de yaklaşık 61 milyon seçmen sandık başında olacak. Yerel seçimlerde seçmen, 81 il, 973 ilçe, 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtar belirleyecek. Türkiye genelinde sandıklar 17.00’da kapanıp, oy sayım işlemleri başlayacak. İşte seçim sonuçları ve Seçim 2024’e dair detaylar…

Yerel Seçim Sonuçları TRT Haber’de

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlerini bekliyor. YSK’nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte TRT Haber’in yerel seçime özel hazırladığı secim.trthaber.com sitesinde bulunan seçim haritasında, il il seçim sonuçlarının tüm detayları anbean canlı olarak takip edilebilecek. Tüm illerin ve ilçelerin seçim sonuçlarını harita üzerinde seçerek parti ve aday isimlerine göre görüntüleyebileceksiniz.

31 Mart Pazar günü seçim sonuçlarına aşağıda ki linkten ulaşabileceksiniz.

Seçim sonuçları ve oy oranları takibi için tıklayınız

Oy Kullanma Saatleri

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), seçimin mart ayında olması nedeniyle mevsim şartları ve güneşin batış saatini dikkate alarak doğudaki 32 ilde oy verme saatini 1 saat öne çekti.

Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ile Kilis'te oy verme saatleri 07.00-16.00 arasında.

Diğer illerde ise oylar 08.00-17.00 saatlerinde kullanılacak.

Tüm Oy Pusulaları Tek Zarfta Olacak

Büyükşehir belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "beyaz", il genel meclisi üyeliklerine ilişkin pusula "turuncu", belediye başkanlığına ilişkin oy pusulası "mavi", belediye meclisi üyeliğine ilişkin oy pusulası ise "sarı" renkli olacak. Seçmenler tüm oy pusulalarını tek zarfa koyacak.

1 Milyondan Fazla Seçmen İlk Kez Oy Kullanacak

Kayıtlı 61 milyon 441 bin 882 seçmenin bulunduğu seçimde, 1 milyon 32 bin 610 genç ilk kez oy kullanacak. Seçimde 34 siyasi partinin adayı yarışacak, ülke genelinde 206 binden fazla sandık kurulacak.

31 Mart Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Sandıklar kapandıktan sonra seçim sonuçları için oy sayım işlemi başlayacak. Büyükşehirlerde, sırasıyla büyükşehir belediye başkanlığı, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği ve muhtarlık; diğer illerde sırasıyla belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, il genel meclisi üyeliği ve muhtarlık, seçimlerine ait oy pusulalarının sayım ve dökümü yapılacak.

İl il ve ilçelerde parti ve adayların oy yüzdeleri, YSK’nın yayın yasaklarını kaldırmasından itibaren secim.trthaber.com üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

2024 Yerel Seçimlere Hangi Partiler Katılacak?

Adalet Birlik Partisi

Adalet Partisi

Adalet ve Kalkınma Partisi

Anadolu Birliği Partisi

Anavatan Partisi

Aydınlık Demokrasi Partisi

Bağımsız Türkiye Partisi

Büyük Birlik Partisi

Büyük Türkiye Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi

Demokrasi ve Atılım Partisi

Demokratik Sol Parti

Demokrat Parti

Emek Partisi

Gelecek Partisi

Genç Parti

Güç Birliği Partisi

Halk ve Özgürlükler Partisi

Halkın Kurtuluş Partisi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi

Hür Dava Partisi

İYİ Parti

Memleket Partisi

Millet Partisi

Milliyetçi Hareket Partisi

Milli Yol Partisi

Saadet Partisi

Sol Parti

Türkiye İşçi Partisi

Türkiye Komünist Hareketi

Türkiye Komünist Partisi

Vatan Partisi

Yeniden Refah Partisi

Yenilik Partisi

Yeni Türkiye Partisi

Zafer Partisi