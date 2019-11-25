Konuyla ilgili duyuru Resmi Gazete'de yayımlandı.

Sınav başvuruları, 5-15 Aralık tarihleri arasında, Bakanlığın internet sitesi üzerinden elektronik ortamda yapılacak.

Sınava katılabilmek için 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin birinden mezun olmak gerekiyor.

Ayrıca, 2017, 2018 ve 2019 KPSS sınavlarından birinden en az 60, yabancı dil sınavından da en az 70 puan şartı aranacak.

Giriş sınavı yazılı ve sözlü aşamalardan oluşacak.

Mütercimler, İngilizce, Almanca, Fransızca, Arapça, Farsça, Çince, İspanyolca, Portekizce, Rusça, Yunanca dillerinde alınacak.

Kaynak: TRT Haber