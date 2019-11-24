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Ankara Valiliği: F-16'lar test uçuşu yapacak24 Kasım 2019 Pazar 21:37 - Son Güncelleme 24 Kasım 2019 Pazar 21:39
25-26 Kasım tarihlerinde Ankara semalarında F-16'lar ve diğer hava araçları yüksek ve alçak irtifada test uçuşları yapacak.
[Fotoğraf: AA ]
Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında, Valiliğin bilgisi dahilinde iki gün süreyle uçuşlar gerçekleştirileceği belirtildi.
Açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-16'lar ve diğer hava araçları ile yapılacak yüksek ve alçak irtifa test uçuşlarının herhangi bir tedirginliğe yol açmaması istendi.
Kaynak: AA
Etiketler: F-16 Ankara Valiliği