Ankara Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında, Valiliğin bilgisi dahilinde iki gün süreyle uçuşlar gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait F-16'lar ve diğer hava araçları ile yapılacak yüksek ve alçak irtifa test uçuşlarının herhangi bir tedirginliğe yol açmaması istendi.

Kaynak: AA