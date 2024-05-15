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Gündem
TRT Haber 15.05.2024 16:32

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze diplomasisi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ile görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Gazze diplomasisi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki görüşmede, Gazze’deki son gelişmeler ve Ukrayna’daki durum ele alındı.

"İsrail'in Refah'a saldırması kabul edilemez"

Bakan Hakan Fidan, Gazze'de bir an önce kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine değindi.

İnasni yardımların bölgeye ulaşmasının önündeki engelleri kaldırması gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, İsrail'in Refah'a saldırmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ile görüştü

Bakan  Fidan, Katar'da Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ve heyetiyle de bir görüşme gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmede ateşkes müzakerelerindeki son durum ele alındı.

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