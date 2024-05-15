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Gündem
AA 15.05.2024 13:40

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Özel'e yakın bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştireceğim

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yakın bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştireceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Özgür Özel'e yakın bir zamanda iadeiziyaret gerçekleştireceğim
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin soru üzerine Erdoğan, "Konuşmamda her şeyi açıkladığım gibi... Tasarruf tedbirleriyle ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcım ile Hazine ve Maliye Bakanım gerekli açıklamaları yaptı" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayetin tekrar nüksetmesine fırsat vermeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayetin tekrar nüksetmesine fırsat vermeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e gerçekleştireceği iadeiziyarete ilişkin bir planlama olup olmadığı sorulan Erdoğan, "Yakın bir zamanda iadeiziyaretimi yapacağım" cevabını verdi.

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Recep Tayyip Erdoğan Özgür Özel CHP AK Parti
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