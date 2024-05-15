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Gündem
AA 15.05.2024 12:16

Bakan Tunç: Yargımız yanlış yapanın üzerine gidecektir

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Tarafsız, bağımsız yargımız, sıfatı ne olursa olsun suç işleyenin, yanlış yapanın üzerine gidecektir" dedi.

Bakan Tunç: Yargımız yanlış yapanın üzerine gidecektir
[Fotograf: AA]

Bakan Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve görevden uzaklaştırılan Ankara İl Emniyet Müdürlüğündeki kamu görevlileri hakkındaki soruşturma konusundaki soru üzerine Tunç, devam eden soruşturmalarla, kovuşturmalarla ilgili hususların araştırıldığını dile getirdi.

Cumhuriyet savcılarının iddialarla ilgili konularda gerekli soruşturmaları titizlikle yürüttüğünü ifade eden Tunç, "Yargımıza güvenelim. Cumhuriyet savcılarımız her türlü iddiayı en ince ayrıntısına, detayına kadar inceler, araştırır, soruşturur ve yargının önüne getirir. Bu anlamda hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu konuda yargımıza güvenelim. Tarafsız, bağımsız yargımız, sıfatı ne olursa olsun suç işleyenin, yanlış yapanın üzerine gidecektir." diye konuştu.

Bakan Tunç, soruşturmaların ve kovuşturmaların sonuçlarının beklenmesi gerektiğini belirtti.

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Adalet Bakanlığı Yılmaz Tunç Emniyet Genel Müdürlüğü
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