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Gündem
AA 11.12.2024 16:02

Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'la ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada; görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ile Suriye'deki son durum ve diğer bölgesel gelişmeler ele alındığı bildirildi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamda ise,  Fidan ve Bayramov, Azerbaycan-Türkiye ilişkileri, 2. Karabağ Savaşı sonrası dönemde bölgedeki durum, başta Suriye olmak üzere Orta Doğu'daki gelişmeler ile diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konularını görüştüğü bildirildi.

Görüşmede, Bayramov, Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu'nun Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı  Genel Sekreterliği görevine seçilmesinden duydukları memnuniyeti ve tebriklerini ifade etti.

Bakanlar, Suriye'deki gelişmeleri kapsamlı müzakere ederken Bayramov, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve egemenliğini desteklediklerini, ortaya çıkan kriz durumunun Suriye halkının istek ve iradesi doğrultusunda en kısa zamanda çözüme kavuşturulacağı yönündeki umudunu dile getirdi.

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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Hakan Fidan
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