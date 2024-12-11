Lütfü Savaş CHP'den ihraç edildi

CHP Yüksek Disiplin Kurulu'nda parti içi disiplin dosyaları ele alındı.
Daha önce "kesin ihraç" sebebiyle disipline sevk edilen eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın dosyası görüşüldü.
Kurulda, Savaş'ın sözlü ve yazılı savunması incelendi.
3 Kasım 2024 tarihli sosyal medya paylaşımı, parti ilkelerine aykırı eylem kapsamında değerlendirildi.
Savaş'ın, oy birliğiyle partiden ihraç edilmesine karar verildi.
Lütfü Savaş hakkında disiplin süreci, CHP'nin Esenyurt mitingi sonrası partisi için sarf ettiği "bugünün CHP'si demlenmekle meşgul" sözleriyle başlamıştı.