Haber Giriş: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan normalleşme diplomasisi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bulgaristan, Ukrayna ve Hırvatistanlı mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri yaptı.
Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba Dmytro ve Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile görüştü.
Görüşmelerin yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerden sonra normalleşme süreciyle ilgili yapıldığı bildirildi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu dışişleri bakanıSon Güncelleme: 1 Haziran 2020 Pazartesi 17:31
Son Haberler
- 18:14
- 18:07
- 18:17
- 18:06
- 17:55
Sıradaki Haber
İstanbul Adliyesinde 16 Haziran sonrası için yeni önlemler alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz