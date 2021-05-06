Dün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Almanya şansölyesi Angela Merkel ile konferans yöntemiyle görüştüler. Diyaloglarımız devam ediyor.

"Libya'da yeni kurulan hükümete destek vermemiz lazım, paralı askerler çekilmeli"

Bugün Heiko Mass ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. İkili ilişkilerimizin bir çok boyutunu, bölgesel konuları, Doğu Akdeniz, Libya ve Suriye'deki gelişmeleri gibi birçok önemli gelişmeleri ele aldık. İki gün önce ben de Libya'daydım. Ülkenin ihtiyacı olan desteklerin sona ermesi ülkenin yararına değil. Bu yaklaşım doğru olmaz. Libya'da yeni kurulan hükümete destek vermemiz lazım, paralı askerler çekilmeli.

Salgına rağmen ikili ticaretimiz artıyor. Bu sene 40 milyar doların üzerine çıkacağımızı şimdiden görebiliyoruz. Tedbirlerle tedarik zincirlerimizi biz Türkiye olarak koruyabildik. Almanya ile ticaretimizi artırmak istiyoruz. Bu yıl göç anlaşmamızın 60. yıl dönümü. Bugün Türk toplumunu ilgilendiren konuları ele aldık. Almanya'da yaşayan Türk toplumu ve tüm Müslümanların Ramazan ayını kutluyorum.

"Güvenli tatil için tüm tedbirlerimizi aldık"

2020 yaz döneminde Almanya ile karşılıklı mutabakatımız iki taraf için de müspet sonuçlar getirdi. Ocak ayında Maas ile de bu konuyu değerlendirdik. Biz yine geçen sene olduğu gibi işbirliğini sürdürmeye çalışıyoruz. Turizm sezonuna güvenli bir şekilde girmek için bazı ilave tedbirler aldık. 17 Mayıs'a kadar bir kapanma süreci var. bunun da faydalarını görmeye başladık. Rakamlar düşmeye başladı. Aşılama sürecine de hız verdik. Aşılama sürecinde halkımızın yüzde 26'sından fazlası aşılandı.

"Türkiye olarak protokol kurallarının ne olduğunu biliyoruz"

Almanya'nın da katkısı ile Avrupa ile ilişkilerimizde daha pozitif bir atmosfer oluştu. AB ziyaretindeki protokol meselesi yüzünden malesef toplantılarda gündeme gelen konular yer almadı. Burada açıkça bir kez daha söylemek isterim, biz Türkiye olarak protokol kurallarının ne olduğunu biliyoruz. 2023'te Dışişleri Bakanlığı'nın 500. yılını kutlayacağız. Bugüne kadar Türkiye için hiç böyle bir şikayet olmadı. Türk misafir perverliği de bilinir. Buradaki tablo bizim yüzümüzden olmadı. Malesef, komisyon ve konsey arasındaki rekabet ve kavga yüzünden oldu. Burada azınlık toplantısına komisyonun protokol ekibi katılmadı konsey ekibi katıldı. Konsey ekibi nasıl olmasını söylediler biz de ona göre düzen aldık. Ben de gördüğümde şaşırdım fakat teyit ettiler. Orada iki kurum arasındaki rekabet ve kavgayı görmekten biz üzüntü duyduk. Kadının siyasette, iş hayatında toplumda bizde önemi büyüktür. Kendi aralarındaki kavga ve çekişmeyi Türkiye'ye yansıtmasınlar.

"Bazı ülkelere aşı hiç gitmedi"

Bugün farklı ülkelerin ve şirketlerin aşıları piyasaya girdi. Görüyoruz ki, birçok halk, ülke bu aşılara erişemedi. Burada bir sorun var. Bazı ülkelere aşı hiç gitmedi. Daha iyi bir işbirliğine ihtiyaç var. Şirketlerin telif haklarına saygı duymak gerekiyor fakat üretim konusunda ülkelerin daha iyi bir işbirliği yapması gerekiyor. Aşının tüm dünyaya yaygın bir şekilde ulaştırılabilmesi için ortak üretim dahil işbirliğine ihtiyaç var tabii ki telif haklarını da gözetmek gerekiyor.

Ayrıntılar gelecek...