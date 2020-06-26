Dışişleri Bakan Yardımcısı'ndan ABD'li özel temsilciye Ayasofya yanıtı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ABD'nin Dini Özgürlükler Özel Temsilcisi Büyükelçi Sam Brownback'in Ayasofya paylaşımına Twitter'dan yanıt verdi, "Türkiye, kültürel ve dini mirasını korumaya devam edecek" dedi.
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ABD'li Büyükelçi Brownback'in Ayasofya'ya ilişkin paylaşımına yanıt verdi.
"Endişelenmeyin Brownback" diyen Kıran, paylaşımında şunlara yer verdi:
"Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesidir. Kullanımıyla ilgili herhangi bir karar bizim iç işimizdir. Türkiye, 18 dünya miras alanımızın korunmasına aktif katkıda bulunmaktadır. Türkiye, kültürel ve dini mirasını korumaya devam edecek."
Hagia Sophia is Fatih Sultan Mehmet's endowment. Any decision on its use is our domestic affair.— Yavuz Selim KIRAN (@yavuzselimkiran) June 26, 2020
Turkey is an active contributor to the preservation of our 18 world heritage sites.
Don't worry @IRF_Ambassador Turkey will continue to protect its cultural and religious heritage. https://t.co/PvDD3O78gT
Brownback, paylaşımında, Ayasofya'nın, dünyanın dört bir yanındaki farklı inançlara sahip milyarlarca inanan için muazzam manevi ve kültürel öneme sahip olduğunu belirterek, Ayasofya'nın bugünkü statüsünde müze olarak herkesin erişebilirliğinin sürdürülmesi yönünde Türk hükümetine çağrı yapmıştı.
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