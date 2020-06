Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, ABD'li Büyükelçi Brownback'in Ayasofya'ya ilişkin paylaşımına yanıt verdi.

"Endişelenmeyin Brownback" diyen Kıran, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Ayasofya, Fatih Sultan Mehmet'in vakfiyesidir. Kullanımıyla ilgili herhangi bir karar bizim iç işimizdir. Türkiye, 18 dünya miras alanımızın korunmasına aktif katkıda bulunmaktadır. Türkiye, kültürel ve dini mirasını korumaya devam edecek."

Hagia Sophia is Fatih Sultan Mehmet's endowment. Any decision on its use is our domestic affair.



Turkey is an active contributor to the preservation of our 18 world heritage sites.



Don't worry @IRF_Ambassador Turkey will continue to protect its cultural and religious heritage. https://t.co/PvDD3O78gT