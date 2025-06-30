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Gündem
TRT Haber 30.06.2025 22:18

Dini değerleri aşağılayan alçak karikatüre soruşturma: Çizimini yapan kişi gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin başlatılan soruşturmada 4 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karikatür çizimini yapan kişi gözaltına alındı.

Başsavcılıkça, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan resen başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, karikatürü çizen kişi ile derginin 2 genel yayın yönetmeni ve sorumlu yazı işleri müdürü hakkında gözaltı kararı verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Çizimi yapan kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yapan D.P.'nin gözaltına alındığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Peygamber Efendimizin karikatürünü yaparak nifak tohumları ekmeye çalışanları bir kez daha lanetliyorum. Bu alçak çizimi yapan D.P. adlı şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Bir kez daha yineliyorum, bu hayasızlar hukuk önünde hesap verecektir" ifadelerini kullandı.

Toplatma kararı alındı

Derginin ilgili sayısı hakkında toplatma kararı alındı. Başsavcılık tarafından Derginin sosyal medya hesaplarına erişim engellenmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı.

"Hukuki adımlar gecikmeksizin atılacaktır"

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, inançlara yönelik saygısızlığın asla kabul edilemeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir mizah dergisi tarafından Peygamber Efendimizin karikatürünün çizilmesiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun 216. maddesi gereğince 'dini değerleri alenen aşağılama' suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Hiçbir özgürlük, bir inancın kutsallarını çirkin bir şekilde mizah konusu yapma hakkı tanımaz. Peygamber Efendimizin karikatürize edilmesi ya da herhangi bir şekilde görsel olarak temsil edilmeye çalışılması sadece dini değerlerimize değil, aynı zamanda toplumsal barışa zarar vermektedir. Milyonlarca Müslüman'ın inançlarını hiçe sayan bu provokasyon girişimine karşı gerekli hukuki adımlar gecikmeksizin atılacaktır."

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Dini değerleri aşağılayan alçak karikatürün çizimini yapan kişi gözaltına alındı
Dini değerleri aşağılayan alçak karikatürün çizimini yapan kişi gözaltına alındı
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