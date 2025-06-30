Dini değerleri aşağılayan alçak karikatüre soruşturma: 3 gözaltı

Başsavcılıkça, bir mizah dergisinde Hazreti Muhammed'e yönelik karikatür yayımlanmasına ilişkin "dini değerleri alenen aşağılama" suçundan başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, müessese müdürü, grafikerler ve karikatürü çizen kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

3 kişi gözaltına alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, karikatür çizimini yapan D.P.'nin, grafiker C.O.'nun ve derginin yazı işleri müdürü Z.A.'nın da yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili Peygamberimize (S.A.V.) yönelik gerçekleştirilen bu alçaklık hukuk önünde hak ettiği cezayı görecektir" dedi.

Toplatma kararı alındı

Derginin ilgili sayısı hakkında toplatma kararı alındı. Başsavcılık tarafından Derginin sosyal medya hesaplarına erişim engellenmesi için gerekli çalışmalar başlatıldı.

"İfade özgürlüğü, başka bir inancın kutsalına saldırı hakkını içermez"

Bakan Tunç, yaptığı açıklamada, ifade özgürlüğünün, başka bir inancın kutsalına saldırı hakkını içermeyeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çirkin karikatürle ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlattı. Derginin imtiyaz sahibi ve genel yayın yönetmeni, yazı işleri müdürü, müessese müdürü, grafikerler ve karikatürü çizen kişinin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Karikatürü çizen kişi hakkında yakalama işlemi yapıldı.

Diğerlerinin adres tespitiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Türk Ceza Kanunumuz, halkın dini değerlerini alenen aşağılayan kişi fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması halinde cezalandırılacağını belirtir. Özellikle bunu düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirmek mümkün değil. İfade özgürlüğünün kapsamını hem Anayasamız belirlemiştir hem de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde açıkça belirlenmiştir. İfade özgürlüğü, başka bir inancın kutsalına saldırı hakkını içermez."