Milli İstihbarat Teşkilatı, yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunu tespit ettikleri Gülten Matur'un yakalanması için, Emniyet Genel Müdürlüğü ile ortak operasyon başlattı.

“Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan hakkında yakalama kararı bulunan DHKP/C Türkiye sorumlusu Matur İstanbul'da gözaltına alındı.

Matur, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.