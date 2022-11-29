Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı 09:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
DHKP-C Türkiye sorumlusu Matur adliyeye sevk edildi
İstanbul'da yakalanan terör örgütü DHKP-C'nin Türkiye sorumlusu Gülten Matur, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı, yurt dışına kaçma hazırlığında olduğunu tespit ettikleri Gülten Matur'un yakalanması için, Emniyet Genel Müdürlüğü ile ortak operasyon başlattı.
“Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan hakkında yakalama kararı bulunan DHKP/C Türkiye sorumlusu Matur İstanbul'da gözaltına alındı.
Matur, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Etiketler: DHKPC/C İstanbul Terörle Mücadele
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