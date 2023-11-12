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Gündem
AA 12.11.2023 18:46

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hamas'ın hastaneye saldırıp ilaç çaldığını yalanladı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İsrail propaganda hesaplarınca paylaşılan bazı görüntülerde geçen "El Şifa Hastanesi'nde bir doktorum. Hamas hastaneye saldırıp ilaçlarımızı çalıyor." şeklindeki iddiaların doğru olmadığını belirtti.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hamas'ın hastaneye saldırıp ilaç çaldığını yalanladı

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, görüntülerdeki kadının elindeki stetoskop ve arkasındaki logoyu gösterme çabalarının dikkati çektiği, bölgedeki sağlık kuruluşları ile irtibata geçilerek bilgi alındığı belirtildi.

Bölgedeki basın mensupları ve sağlık kuruluşlarının El Şifa Hastanesi'nden edindiği bilgilere göre, İsrail'in yaydığı görüntülerdeki kadının El Şifa Hastanesi çalışanı olmadığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Şifa Hastanesi'nde çalışan birçok doktor ve hemşire, bu kişiyi daha önce hiç görmediklerini belirtmişlerdir. Ayrıca, kadının Arapça aksanının kötü olduğu, Arapçadaki 'ayn' ve 'he' gibi bazı sesleri telaffuz edemediği tespit edilmiştir."

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Dezenformasyon İletişim Başkanlığı Hamas
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