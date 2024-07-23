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Gündem
AA 23.07.2024 10:31

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi dolandırıcılığa karşı uyardı

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı vatandaşları uyardı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi dolandırıcılığa karşı uyardı

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin (CİMER) adı kullanılarak, "Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği" iddialı paylaşımların dolandırıcılık amaçlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kart aidat ve işlem ücreti iadesi' verileceği vaadiyle yapılan paylaşımlardaki link aracılığıyla, kullanıcıların e-Devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz" ifadelerine yer verildi.

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Dezenformasyon Dolandırıcılık İletişim Başkanlığı
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