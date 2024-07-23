Dezenformasyonla Mücadele Merkezi dolandırıcılığa karşı uyardı

Merkezin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinin (CİMER) adı kullanılarak, "Meclis kararıyla vatandaşlara son 3 senelik kart aidatlarının iade edileceği" iddialı paylaşımların dolandırıcılık amaçlı olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Kart aidat ve işlem ücreti iadesi' verileceği vaadiyle yapılan paylaşımlardaki link aracılığıyla, kullanıcıların e-Devlet bilgilerinin ele geçirilmesi amaçlanmaktadır. Kamu kurum ve kuruluşlarının ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine dikkat ediniz" ifadelerine yer verildi.