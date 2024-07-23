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Gündem
AA 23.07.2024 09:59

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Cumhuriyet'imizin ikinci asrında yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Şanlı ecdadımızdan ve tarihimizden aldığımız ilhamla Cumhuriyet'imizin ikinci asrında, barış ve adalet temelinde mücadelemizi aksatmadan sürdürerek yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Cumhuriyet'imizin ikinci asrında yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz
[Fotoğraf: AA Arşiv]

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Erzurum Kongresi'nin, milletin milli birlik ve beraberlik ruhu içerisinde verdiği varoluş mücadelesinin dönüm noktalarından biri olduğuna işaret eden Kurtulmuş, Kongre'nin, ulusal egemenliğin tecelli edeceği güçlü bir Meclis'in temel taşlarını döşediğini, bağımsızlık yolunda Kuvayımilliyeye sağladığı güç ve cesaretle tarihe yön verdiğini belirtti.

Kurtulmuş, 23 Temmuz 1919'da Kongreyi toplayan azim ve iradenin, işgale karşı mücadele edileceğini tüm dünyaya ilan ettiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Milli sınırlar içinde vatanın bütünlüğü kabul edilmiş, manda ve himaye kesin bir şekilde reddedilmiştir. Bu ilkeler doğrultusunda vatan ve hürriyet sevdası özellikle vurgulanmıştır. Şanlı ecdadımızdan ve tarihimizden aldığımız ilhamla Cumhuriyet'imizin ikinci asrında, barış ve adalet temelinde mücadelemizi aksatmadan sürdürerek yolumuza kararlılıkla devam edeceğiz. Erzurum Kongresi'nin 105. yıl dönümü vesilesiyle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Milli Mücadele şehitlerimizi bir kez daha rahmetle ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun."

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