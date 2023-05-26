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26.05.2023 00:06
, 26.05.2023 00:08
SON GÜNCELLEME
26.05.2023 00:08
Devlete olan borçların yapılandırılmasında başvuru süresi uzatıldı
Devlete olan borçların yapılandırılması için başvuru süresi 1 ay uzatıldı. Karar, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Ayrıntılar geliyor...
ETİKETLER
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