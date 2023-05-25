Ruhi Ersoy: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden zaferi için mücadele veriyoruz

MHP Genel Başkan Başdanışmanı Ruhi Ersoy, cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu bu sözlerle eleştirdi.

"Cumhurbaşkanlığını PKK'nın uzantısı yapılarla destekleyen Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy aldığı yerlerde PKK'nın talimatlarıyla yüksek oy aldığının ortada olduğu bir ortamda metropollerde bilumum örgütlerle iş birliği yapanlarla birlikte birileri gelecek, o makama oturacak."

"Adaylığını PKK'nın uzantıları destekliyor" dedi ve ekledi:

"Şimdi bu insanın haysiyetini, şerefini, memleketini, milletini, mukaddesatını düşündüren insanın zoruna gidecek bir şey. Şimdi bu mesele, sen ben meselesi değil. Birincisi bizim burayı muhafaza etmek gibi bir zorunluluğunuz var. Bir kere bu bizim haysiyetimizin muhafaza etme meselemiz. Bu mesele, cumhurbaşkanı meselesinin çok ötesinde."

"Terör iltisaklı yapılar devletin kurumlarını ele geçirmeye çalışıyor"

Memleketi Osmaniye'de organize sanayi bölgesinde iş insanlarını ziyaret eden Prof. Dr. Ersoy, "Omuz Omuza" isimli programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek istedi.

Son 20 yılda Türkiye'nin dünyada iddia sahibi bir ülke konumuna geldiğine vurgu yapan MHP'li Ruhi Ersoy, "Terör iltisaklı yapılar 'siyaset' adı altında devletin kurumlarını ele geçirmeye çalışıyor" dedi.

"Aday belli, karar net"

Prof. Dr. Ruhi Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Böylesine bir ortama Türkiye'nin teslim edilmemesi gerektiğini Türkiye'nin fetret yaşamaması için bu noktada aday belli, karar net diyerek Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey ile uzun soluklu bir yolculukla Sayın Cumhurbaşkanımızın yeniden zaferi için mücadele veriyoruz.''