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TRT Haber 26.05.2023 00:06

Devlete olan borçların yapılandırılması Resmi Gazete'de

Milyonları ilgilendiren vergi ve SGK borçlarının yapılandırılmasıyla ilgili yeni düzenlemeye gidildi. Devlete olan borçların tahsilinde başvuru ve ilk taksit ödemesi bir ay uzatıldı.

Devlete olan borçların yapılandırılması Resmi Gazete'de

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenleme, vergi dairelerine olan tüm borçları kapsıyor.

Vergi cezaları, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları, öğrenim kredisi borçları ve destekleme primi borçları da bu kapsamda yer alıyor.

Başvuru süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı

Karara göre, 31 Mayıs'ta sona erecek yapılandırma başvurusu, bildirim ve beyan süresi 30 Haziran'a kadar uzatıldı.

İlk taksit ve peşin ödeme tarihleri için ise 31 Temmuz'a kadar ek süre tanındı.

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