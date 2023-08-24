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Gündem
AA 24.08.2023 10:54

Devlet korumasındaki 319 genç bu yıl üniversiteli oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bakım ve koruması altındaki öğrencilerden 319'u üniversiteye yerleşti.

Devlet korumasındaki 319 genç bu yıl üniversiteli oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, devlet koruması altındaki öğrencilerin akademik başarısını artırmaya yönelik çalışmalar, öğrencilerin üniversite sınav sonuçlarına olumlu yansıdı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altındaki birçok genç ile koruyucu aile yanında bulunan gençler, YKS'de başarılı oldu. Bu kapsamda toplam 319 genç üniversitelere girmeye hak kazandı.

Bu gençlerden 165'i lisans, 154'ü ise ön lisans bölümlerine yerleşti.

Öğrencilerin yerleştiği bölümler arasında tıp, psikoloji, diş hekimliği, mühendislik ve hukuk başta olmak üzere çok sayıda fakülte ve bölüm yer alıyor.

ETİKETLER
Devlet Desteği YKS Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
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