MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenen bayramlaşma programının ardından yaptığı konuşmada, "Terör örgütünün sonunu almak için başlatılan Pençe Harekatı ile Türkiye terör belasından kurtarılmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimlerine ilişkin, Bahçeli, şunları kaydetti:

"Hırsızlığın üstünü demokrasiyle örtmenin anlamı yoktur. Oylar çalınmıştır, millet iradesi çalınan oylarına kavuşacaktır."

MHP lideri Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu seçimler bittikten sonra bu ülkeyi seven politikacı, bilim insanı, savcısı, hakimi 31 Mart seçimleri ve öncesinde Türkiye üzerinde kurulan kumpasları araştırmalı ve soruşturma nerede başlamışsa sonucu alıncaya kadar devam etmeli. Seçimler üzerindeki PKK, FETÖ oyunu ortaya çıkarılıp gerekli cezalar verilmelidir."

"Bu önemlidir, iyi bir tartıdır"

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla yapılması planan ortak TV programına da değinen Bahçeli, "İki aday bayram sonrası televizyonlarda bir araya gelmeyi düşünmektedirler. Bu önemlidir, iyi bir tartıdır." diye konuştu.

Kaynak: AA