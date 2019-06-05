Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarına düzenlenen Pençe Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40 oldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, harekat bölgesinden terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. "Bütün inlerine gireceğiz, milletimizi terör belasından kurtaracağız" dedi.

"Teröristleri etkisiz hale getirmeden bölgeden çıkmayacağız"

Akar, "Pençe harekatı bölgesindeki tüm inlere girildi, girilecek ve orada en son terörist etkisiz hale getirilmeden de o bölgeden çıkmayacağız ve inşallah orayı temizleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karadan ve havadan harekat devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri, terör yuvalarını tek tek temizliyor.

Irak'ın kuzeyinde Hakurk bölgesine yönelik Pençe Harekatı sürüyor. Harekatta bugün 6 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi. Harekatın başlangıcından bu güne etkisiz hale getirilen terörist sayısı 40'a ulaştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe harekat bölgesindeki inceleme ve denetlemeleri kapsamında Balkayalar bölgesine gitti. "Tüm inlere girmeden bu bölgeden çıkmayacağız." dedi.

Irak'ın kuzeyindeki diğer bölgelere koordineli hava harekatları da devam ediyor. Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında 2 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: TRT Haber