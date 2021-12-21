Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ve beraberindeki heyet Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) temaslarda bulunarak, Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinliklere katıldı.

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim canımız"

TRT Haber'e konuşan BBP Genel Başkanı, Kıbrıs Türkü'nün direnişine vurgu yaptı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bizim canımız bizim milletimizin kalbimizin bir parçası burada ve uzun yıllar onlarca yıl burada soydaşlarımız dindaşlarımız büyük zulümler gördüler katliamlar yaşadılar. İşgaller gördüler. Adeta bir soykırımla karşı karşıya kaldılar ama buna hep direndiler ve bu direnişin esas mimarları da şehitlerimiz."

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile yararlı bir görüşme yaptıklarını söyleyen Destici, şöyle konuştu:

"Kendisi seçildiği günden bu yana Kuzey Kıbrıs Türk halkının, Kıbrıs'ın tüm hak ve menfaatlerinin korunması konusunda üstün bir gayret gösteriyor. Türkiye Cumhuriyeti devletimizle tam bir uyum içerisinde Türkiye sevdalısı Türkiye’nin hak ve menfaatlerini de öne koyuyor."

Destici Kapalı Maraş'ı da ziyaret etti.