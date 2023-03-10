Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile, olağanüstü hal kapsamında avans ödemeleri, sanayi siciline ilişkin süreler ile esnaf ve sanatkarlara yönelik bazı düzenlemeler yapıldı.

Buna göre, kamu personeline yapılmış olan aylık ve ücret ödemeleri, meydana gelen depremler nedeniyle ölümleri halinde geri alınamayacak.

Sanayi işletmelerinin üretim faaliyetleri için gerekli olan sanayi sicil kaydı ile ilgili süreler üç ay süreyle durduruldu.

Depremden zarar gören esnaf ve sanatkarlardan bağlı oldukları meslek odası tarafından düzenlenen belgeler için ücret alınmaması kararlaştırıldı.

Esnaf ve sanatkar odaları ile kooperatiflerin de, OHAL ilan edilen illerde, yönetim kurulunca karar alarak ayni ve nakdi yardım yapabilmelerine izin verildi.

Resmi gazetede yayımlanan bir başka Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde de, deprem sebebiyle yerleşim yerini değiştiren kişilerin kanun, diğer mevzuat ve idari tasarruflar uyarınca tanınan hakları korunacağı belirtildi.