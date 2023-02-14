Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, kanunların verdiği yetki çerçevesinde, suç ve suçlularla mücadele amacıyla, internet ortamında 7 gün 24 saat esasına göre sanal devriye faaliyetleri yürütüyor.

Kurumdan yapılan açıklamada, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili sosyal medya platformlarında, vatandaşların üzerinde korku ve panik yaratmak amacıyla provokatif paylaşımlarda bulunduğu değerlendirilen 531 hesap yöneticisinin tespiti yapılarak ilgili birimlere gönderildiği, 221 hesap yöneticisi hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

Cumhuriyet Başsavcılıklarından alınan talimat doğrultusunda 64 şahıs gözaltına alındı, 17 kişi tutuklandı.

Öte yandan, depremzedelere yardım yapmak isteyen vatandaşların iyi niyetini suiistimal etmek amacıyla oluşturulan 46 oltalama dolandırıcılığına yönelik hazırlanan internet sitesinin kapatılması sağlandı.

Resmi kurumların adını kullanarak/taklit ederek vatandaşlardan para talep eden 15 sosyal medya platformu hesabı ile ilgili gerekli işlemler yapılırken, ayrıca "deprem yardımı" teması kullanarak para yatırılması talep edilen 6 kripto varlık cüzdan adresi tespit edilerek cüzdanların dondurulması sağlandı.