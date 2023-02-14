Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 13:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakan Akar Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile görüştü.
Bakan Akar, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'ı ziyaret eden Karamollaoğlu ile bir araya geldi.
Akar, Mehmetçiğin çalışmalarını anlattığı görüşmede, Karamollaoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm imkanlarının seferber edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Etiketler: Hulusi Akar Milli Savunma Bakanlığı Saadet Partisi
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