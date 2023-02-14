Bakan Akar, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından Hatay'ı ziyaret eden Karamollaoğlu ile bir araya geldi.

Akar, Mehmetçiğin çalışmalarını anlattığı görüşmede, Karamollaoğlu, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tüm imkanlarının seferber edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.