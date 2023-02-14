Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Kara Havacılık Komutanlığında görevli olan Kara Pilot Yzb. Merve Nergiz ve eşi Kara Pilot Yzb. Kenan Nergiz, depremden sağ kurtularak çocuklarını Ankara’ya gönderdiler ve hemen göreve koştular. Her iki pilotumuz depremin ilk anından bu yana durmaksızın Malatya’da ve Adana’da vatandaşlarımıza yardımları ulaştırmaya, yaralıları tahliye etmeye devam ediyor. Milletimiz için kendi derdini hiçe sayan tüm kahramanlarımızla gurur duyuyoruz. İyi ki varsınız." ifadelerine yer verildi.