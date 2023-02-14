Türkiye siyasetinin önemli isimlerinden Eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal, son yolculuğuna Ankara'da uğurlandı.

84 yaşında hayatını kaybeden Baykal'ın için ilk olarak uzun yıllar genel başkanlığını yaptığı Cumhuriyet Halk Partisi'nde tören düzenlendi.

"Ülkemizin çıkarlarını her ortamda savundunuz"

Deniz Baykal'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, sabah CHP Genel Merkezi'ne götürüldü.

Çok sayıda partilinin katıldığı veda töreninde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Baykal için kaleme aldığı yazıyı okudu. "Sayın Genel Başkanım" diyerek sözlerine başlayan Kılıçdaroğlu, "Ülkemizin çıkarlarını her ortamda savundunuz. Devlet adamı kimliğinizi her ortamda hissettirdiniz" dedi.

[Fotoğraf: AA]

TBMM'de resmi tören yapıldı

Deniz Baykal için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde resmi tören düzenlendi.

Törene Baykal ailesi ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, siyasi partilerin temsilcileri ve partililer katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Baykal'ın naaşı Devlet Mezarlığı'na defnedilecek

Baykal'ın naaşı daha sonra Ahmet Hamdi Akseki Camii'ne götürüldü.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından öğle namazını müteakip kıldırılan cenaze namazına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop da katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partilerin genel başkanları, eski ve yeni siyasiler ile çok sayıda partili de cenaze namazında hazır bulundu. Namaz sonrası dua edildi, helallik alındı.

[Fotoğraf: AA]

Cenaze namazının ardından Deniz Baykal'ın naaşı Devlet Mezarlığı'na defnedildi.