Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi 15:24Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Deprem sonrası ABD'den ilk ziyaret
[Fotograf: AA]
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dayanışma ve taziyelerini iletmek için yarın Türkiye'ye geliyor.
Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin ardından Amerika Birleşik Devletleri'nden ilk üst düzey ziyaret yarın gerçekleşecek.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dayanışma amacıyla yarın Türkiye'ye gelecek.
İki gün sürecek ziyarette, konuk bakanın deprem bölgesinde incelemelerde bulunması planlanıyor.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Blinken'in, 20 Şubat Pazartesi günü bir araya gelmesi öngörülüyor.
Etiketler: Antony Blinken Deprem
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