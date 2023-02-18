Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan "depremzede çocuklar cemaatlere verildi" başlıklı haber ve paylaşımlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, bahsi geçen konu ile ilgili olarak 10 Şubat'ta belirtilen adrese kolluk ve Beykoz Sosyal Hizmetler Merkezi ekipleriyle hane ziyareti gerçekleştirildiği, yapılan tespit neticesinde hanede kalan refakatsiz konumda olan herhangi bir çocuğa rastlanmadığı belirtildi.

Hanede kalanların Suriye'deki savaşta eşlerini kaybeden yabancı uyruklu kadınlar ile çocukları olduğu, çocuklar açısından herhangi bir ihmal, istismar bulgusunun bulunmadığı tespit edildi.

Hane ziyareti sonrasında ailelere Bakanlığın hizmetleri bu hizmetlere ihtiyaç duymaları halinde temas kurabilecekleri iletişim kanalları hakkında bilgilendirme yapıldı.