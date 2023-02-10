Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma 23:19Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Deprem bölgesinde yağmacılara göz açtırılmıyor
Türkiye'yi yasa boğan depremlerin ardından bölgede yağmacılık yapanlara güvenlik güçleri göz açtırmıyor. Polis ve askerler güvenliği bölgede üst düzeyde tutarak yağmacıları yakaladı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Emniyet güçleri hem arama kurtarma faaliyetlerinde görev alıyor hem de deprem bölgesindeki güvenliği sağlıyor.
Deprem bölgesindeki evleri ve marketleri yağmayalanları güvenlik güçleri yakalayıp gözaltına aldı.
Etiketler: Deprem
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