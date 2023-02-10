Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından 10 ilde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Emniyet güçleri hem arama kurtarma faaliyetlerinde görev alıyor hem de deprem bölgesindeki güvenliği sağlıyor.

Deprem bölgesindeki evleri ve marketleri yağmayalanları güvenlik güçleri yakalayıp gözaltına aldı.