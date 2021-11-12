Haber Giriş: 12 Kasım 2021 Cuma 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sisteminin testi başarılı
[Fotoğraf: AA]
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistemi'nin başarıyla test edildiğini duyurdu.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistemi başarıyla test edildiğini açıkladı.
Paylaşımda, Denizaltı Savunma Harbi Roketi ve Atıcı Sistem Tedariki Projesi kapsamında, TCG Kilimli ve TCG Karadeniz Ereğli karakol gemilerinin atışlı deniz kabul test faaliyetlerini başarıyla gerçekleştirdikleri belirtildi.
[Fotoğraf: AA]
Karadeniz’de yapılan testlere ait atış fotoğrafları da paylaşıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Denizaltı Milli Savunma Bakanlığı
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