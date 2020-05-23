Türkiye'nin yakın tarihine kara leke olarak geçti. Askeri cuntanın, Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam kararını verdiği yerdi. Darbelerle anılan Yassıada, artık demokrasi sembolü olacak. Açılışı da 27 Mayıs Darbesi'nin 60. yılında gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili, "Bu konuda TOBB’a da teşekkür ediyorum. Çünkü yapımını onlar üstlendi. Dolayısıyla işletmesini de belli bir süre onlar yürütecekler. Böylece orada bir kamu-özel adeta iş birliğiyle bu yatırımı yapmış olduk" dedi.

Müze ve cami yer alacak

Yassıada'nın ismi 2013'te "Demokrasi ve Özgürlükler Adası" olarak değişti. 2015 yılında da yeniden düzenleme faaliyetleri başladı. Kültür ve kongre merkezi haline getirilmesine karar verildi.

Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda 176 kişilik bir otel, 600 kişilik Adnan Menderes Kongre Merkezi ile 7 bin 700 metrekarelik müze ve cami yer alacak.

Restorasyon çalışmalarında yargılamaların yapıldığı ve 27 Mayıs Müzesi'ne dönüştürülen spor salonu da bulunuyor.