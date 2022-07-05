Türkiye Büyük Millet Meclis'i Hazırlık Komisyonu, DBP'li Salihe Aydeniz'in fezlekeleri için mesaisini sürdürüyor.

İstanbul'daki izinsiz gösteri sırasında polise yumruk atan Aydeniz hakkında hazırlanan 5 dokunulmazlık dosyası inceleniyor.

DBP'li Aydeniz, komisyona HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ile beraber geldi.

Komisyon, Salihe Aydeniz'in sözlü savunmasını alıyor.

Aydeniz'in 5 dosyası inceleniyor

DBP'li vekilin karma komisyonda toplam 77 fezlekesi bulunuyor.

İncelenecek 5 dosyada; terör örgütü propagandası, kamu görevini yaptırmamak için direnme, fiziki ve sözlü şiddette bulunma gibi suçlamalar yer alıyor.

Aydeniz'in savunması alındıktan sonra Karma Komisyon'a görüş bildirilecek

Hazırlık Komisyonu, 1 aylık çalışması sonunda dokunulmazlığın kaldırılması yönünde görüş bildirirse dosya Karma Komisyon'da ele alınacak.

Karma Komisyon'dan da aynı yönde karar alırsa nihai oylama Genel Kurul'da yapılacak.

Oylamaya katılanların salt çoğunluğunun kabul oyu ile DBP'li vekilin dokunulmazlığı kaldırılabilecek. Böylece yargılama süreci de başlayacak.