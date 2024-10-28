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Gündem
TRT Haber 28.10.2024 10:54

Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşım imkanı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı ücretsiz hizmet verecek.

Cumhuriyet Bayramı'nda ücretsiz ulaşım imkanı
[Fotograf: AA]

Bakan Uraloğlu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı kent içi raylı sistemlerin ücretsiz olarak hizmet vereceğini bildirdi. 

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünde vatandaşların kent içi ulaşımını kolaylaştırmak ve raylı sistem hizmetlerinin erişilebilirliğini artırmayı hedeflediklerini belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 19 Ekim tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi doğrultusunda Marmaray, Başkentray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ile Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metrosunu vatandaşlarımız ücretsiz olarak kullanacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bu anlamlı günde vatandaşlarımızın şehir içi ulaşımda konfor ve kolaylıkla seyahat etmelerini amaçlıyoruz. Söz konusu hatlar, tüm halkımıza gün boyunca hızlı, kolay ve ekonomik bir ulaşım imkanı sağlayacak."

ETİKETLER
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Abdulkadir Uraloğlu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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