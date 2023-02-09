Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla depremle ilgili faaliyetlerde kullanılmak üzere tahsis edilen Cumhurbaşkanlığına ait özel uçak "TUR", arama kurtarma çalışmalarına katılmak için Ankara’dan aldığı madencileri Adana’ya götürdü. Aynı uçakla deprem bölgesinden 52 yaralı Ankara'ya nakledildi.

Uçakta bulunan doktorlar, aralarında çocuk ve yaşlıların da olduğu yaralıların sağlık kontrolleri yaptı, yolculuk boyunca gerekli ilk müdahalelerde bulundu.

[Fotoğraf: AA]

Ankara'ya getirilen yaralılar, tedavileri için havalimanında bekleyen ambulanslarla Bilkent ve Etlik şehir hastanelerine gönderildi.

[Fotoğraf: AA]

Antakya'da enkaz altında kalan çocuklarının 24 saat sonra çıkarıldığını söyleyen yolculardan Ahmet Osman, "Bizim yaşadığımız apartman yıkıldığında ben başka bir yerdeydim. Anneleri yaşıyor ancak hangi hastanede olduğunu bilmiyoruz" dedi.

Depremzede Mehmet Ali Aşkaroğlu, Hatay Antakya'daki bir enkazdan yeni çıktığını ve dizlerinin kötü durumda olduğunu anlattı.