Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD açıklaması: Olumlu ama gecikmiş bir adım

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Kalın'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

PYD'ye verilen her destek PKK'ya verilmiş destektir

İçeriden veya dışarıdan, nereden gelirse gelsin terör tehdidine karşı Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün kurumlarıyla tam bir kararlılık içerisinde mücadeleye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecektir.

PYD ve YPG'ye verilen her destek doğrudan veya dolaylı olarak PKK terör örgütüne verilmiş bir destektir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: PYD'ye verilen her destek PKK'ya verilmiş demektir.https://t.co/de8GNwzIIx pic.twitter.com/azSX7cUe6a — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Kasım 2018

Bizim için terör örgütleri arasında 'iyi terör örgütü, kötü terör örgütü' diye bir ayrım söz konusu değildir.

Türkiye'nin PYD/YPG, yani PKK hedeflerine dönük aldığı tedbirler DEAŞ ile mücadeleyi zayıflatıyor argümanını kabul etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Türkiye DEAŞ'la mücadelede en ön saflarda yer alıyor.

Fırat'ın doğusunda Türkiye'ye dönük herhangi bir terör yapılanmasına hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz.

"FETÖ okullarının kapatıldığı ülke sayısı 21'e ulaştı"

FETÖ terör örgütene karşı da yürüttüğümüz kapsamlı mücadele bütün dünya sathında devam etmektedir. Bu konuda da en ufak bir taviz vermemiz söz konusu değildir. FETÖ'ye kol kanat geren, onlara alan açan, faaliyetlerini görmezden gelen ülkelere çağrımız, bu terör örgütüne karşı net bir tavır almalarıdır. 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra FETÖ okullarının kapatıldığı ülke sayısı 21'e ulaştı. Bu Türk diplomasisi açısından büyük bir başarıdır.

ABD'den 3 teröristin başına ödül

Terör örgütünün 3 elebaşıyla ilgili bir karar vermesi gecikmiş bir adımdır. ABD PKK'yı 1997 yılında terör örgütü olarak tanımıştır. Bu insanlar yeni terörist olmadılar. Temel sorun ABD'nin PYD/YPG'yi terör örgütü tanımlamamasından kaynaklanıyor. YPG'nin PKK'nın Suriye kolu olduğunu herkes biliyor.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: ABD'nin 3 teröristin başına ödül koyması, olumlu ama gecikmiş bir adımdır. Temel sorun ABD'nin PYD/YPG'yi terör örgütü olarak tanımlamamasıdır.https://t.co/de8GNwzIIx pic.twitter.com/FSauhGBgbp — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 7 Kasım 2018

Jefrrey'in YPG açıklaması

PKK’nın Suriye kolu olarak tanımladıkları PYD ve YPG’yi şimdi meşru, terörle ilgisi olmayan, PKK’dan ayrı bir örgüt gibi tanımlamaya çalışmaları bize sorarsanız beyhude bir çabadır.

Bizim temel beklentimiz; NATO'da müttefik olduğumuz, stratejik ortak olarak tavsif ettiğimiz ABD'nin, bir terör örgütünün Suriye kolu olan PYD ve YPG ile angajmanını tamamen sonlandırmasıdır.

"AK Parti'yi HDP ile aynı cümlede kullanmak siyasi bir safsatadır"

AK Parti'yi HDP ile aynı cümle içerisinde kullanmak bile siyasi bir safsatadır.

Kaynak: AA, TRT Haber