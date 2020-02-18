Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kabine toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"En sert şekilde karşılık verilecektir, kimsenin şüphesi olmasın"

Suriye'deki gelişmeler gündemimizin üst safhalarında. Rus heyeti ile görüşmeler gerçekleştirildi. İdlib'de bizim temel çizgimiz Soçi mutabakatına geri dönülmesi. Rus tarafından gelen bazı açıklamalar sahadaki gerçekleri yansıtmıyor. Askeri gözlem noktalarının yerlerinin değişmesi söz konusu değildir. İdlib'in korunması ve sivillerin muhafaza edilmesi için bölgeye askeri tahkimat ve sevkiyatımız devam edecek. İdlib'de askerimize saldırı söz konusu olduğunda, geçen haftalarda olduğu gibi cevabı en sert şekilde verileceğinden kimsenin şüphesi olmasın.

[Rejimin İdlib saldırıları] Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Temel çizgimiz Soçi Mutabakatı’na dönülmesi. Çıkan karar müzakerelere devam edilmesi yönünde. https://t.co/lcO3nCcdGC pic.twitter.com/8uafqsJpiU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 18, 2020

Darbe iddiaları

Son 17 yılda verilen mücadeleler neticesinde vesayet odakları zayıflamıştır. Bu vesayet odakları nerede olurlarsa olsunlar hedeflerine asla ulaşamayacaktır. Türkiye Cumhuriyeti, kimden hangi saikle gelirse gelsin hiçbir darbe girişimine asla prim vermeyecektir.

[Darbe planı söylentileri] Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Bu vesayet odakları güçlerini yitirmiştir. Milletin gücünü üzerinde hiçbir gücün olmadığını açık ve net şekilde görmüştür.https://t.co/lcO3nCcdGC pic.twitter.com/DUgWB7heFQ — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 18, 2020

Abdullah Gül’ün "Gezi Parkı" açıklaması

Mahkemenin verdiği kara yargı sürecinin bir aşamasını temsil ediyor. Gezinin bu ülkeye verdiği zararı unutmamak lazım. Sayın Gül gurur duyabilir, kendi görüşüdür. Geldiğimiz nokta itibarıyla baktığımızda Türkiye'nin o dönemde zor bir süreçten geçtiğini ve Türkiye'ye zarar verdiğini aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor.

[Gezi davası kararı] Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: O sürecin Türkiye’ye verdiği zararı akıllardan çıkarmayalım.https://t.co/lcO3nCcdGC pic.twitter.com/32SdxflVN3 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 18, 2020

Milletin konuştuğu, kararını verdiği, iradesini sandıkta yansıttığı, sistemin değiştiği bir dönemde tekrar tekrar bu konuyu açmak, 'bundan dolayı Türkiye iyi yönetilmiyor' gibi birtakım söylemler geliştirmek ülkemizin siyasi, sosyolojik, toplumsal gerçekleriyle bağdaşmamamakta. Hem teorik olarak hem de pratik olarak kuvvetler ayrılığının en net konduğu sistem başkanlık sistemidir. Tartışmalar siyasi müzakere yelpazelerini genişletmek amacıyla yapıyorlar. Suni gündemlerden uzak durarak bizim hedefimiz 2023 hedeflerine ulaşmaktır.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Gündemimizde sistem değişikliği söz konusu değildir.https://t.co/lcO3nCcdGC pic.twitter.com/aVC2CblXgz — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 18, 2020

Burhan Kuzu açıklaması

Doğrudan bizi bağlayan bir durum değil. Kendi açıklamalarını kendisi zaten yapıyor. İstanbul Başsavcılığı da yargıya baskı yapıldı mı iddialarıyla ilgili soruşturma yapıyor.

Moskova'daki heyetler arası görüşme

Şu ana kadarki müzakerelerden bizi tatmin edici bir sonuç çıkmamıştır. Bize sunulan kağıt ve haritayı kabul etmedik. Bunlar müzakere yoluyla çözülecek. Bizim için belirleyici çerçeve Soçi mutabakatıdır. Rejimin Rus destekli saldırıları derhal sona erdirilmeli. Bizim askerlerimiz ve sivillerle ilgili hassas bir süreçten geçmekteyiz. Bizim askerlerimize yönelik bir saldırı gerçekleştirilirse karşıda kim olursa olsun en sert tepki verilecektir.

[Rusya ile İdlib görüşmeleri] Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: Müzakerelerden bizi tatmin edecek bir şey çıkmamıştır.https://t.co/lcO3nCcdGC pic.twitter.com/8oMWs0n1vm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 18, 2020

"Dünyadan yeterli tepki gelmiyor, rejimin ihlalleri durdurulmalı"

Rejim dünyanın sessizliğinden cesaret alarak katliamlarına devam edecektir. Dünyadan yeterli tepki gelmiyor. Ortada yüz kızartıcı bir durum var. Avrupalılar ölenler ve öldürülenler karşısında sessiz. El birliğiyle rejimin bu ihlalleri durdurulmalı.

Hilmi Özkök'ün açıklamaları

O dönemin karmaşık yapısını hatırlamakta fayda var. Hiçbir ayrım yapmadan dini pratiği olduğu için bir çok kurumdan atıldığını hatırlamamız lazım. Dindar, eşi kapalı diye... Geçmişte biz bunları yaşadık. FETÖ bu boşluğu kullanarak sızmış olabilir. FETÖ'nün sızma girişimi AK Parti'den önce başladı. O dönemde belli kademelere gelen askerler 2 yılda mı buraya geldiler. Bunlar 10-20-30 yılda oldu. O dönemde irtica ile mücadele başlığı altında dindar insanlara yönelik baskılar uygulandı. İnsanların en temel vatandaşlık haklarının ellerinden alındığı zamanlar da yaşandı. O başlık altında bir sürü masum insanın haksızlığa uğradığını gördük. Bu dönemler geride kaldı. Bugün Türkiye'de kimse ayrımcılığa tabi tutulmuyor. Bu konuda bizim en ufak bir tereddüdümüz olmayacak.

Lavrov'un açıklamaları sahadaki gerçeklerle uyuşmuyor

Lavrov'un açıklamaları sahadaki gerçeklerle uyuşmuyor. Belli ki sayın bakana yanlış bilgi veriliyor. Rus askeri üslerine dönük saldırıların olduğu yönünde. Bunu bir bahane olarak kullandıkları çok açık. Oradaki durumun korunması için Soçi Mutabakatına derhal geri dönülmesi gerekiyor. Askeri noktalarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Teröristlerin korunması ve Rus güçlerine bir saldırı yapılması söz konusu değildir.

Gazetecilerin yıpranması

Bakanlık bir çalışma yapacak. Basın meslek kuruluşlarının çalışanlarının hakları için bir çalışma yapılacak.

Hafter’in Trablus’ta Türk gemisini vurduğu iddiası

Bir isabetsiz taciz atışı oldu, derhal misliyle karşılık verildi.