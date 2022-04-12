Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde Google yetkilileri, şirketin Türkiye'deki faaliyetleri ve yürüttüğü projelere ilişkin kapsamlı bir sunum yaptı.

Ayrıca Google'ın Türkiye'deki kamu kuruluşları ile planladığı iş birliği alanları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, Google Türkiye Kamu Politikaları Direktörü Pelin Kuzey Karaman, Google Türkiye Kamu Politikaları Müdürü Erkan Kaptan ve Google Türkiye Kamu Politikaları Müdürü Zeynep Güven de hazır bulundu.