Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Almanya'daki ırkçı katliamla ilgili açıklamalarda bulundu.

Twitter'dan açıklamalarda bulunan Kalın, ırkçılığın kollektif bir kanser olduğunu belirterek, Alman makamlarına çağrıda bulundu.

Kalın şu ifadeleri kullandı:

"Dün gece Almanya’da gerçekleşen ve yabancı düşmanı olduğu anlaşılan ırkçı saldırıda vefat eden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Olayı aydınlatmak için Alman makamlarının azami çaba göstermesini bekliyoruz. Irkçılık kollektif bir kanserdir."