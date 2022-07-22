Haber Giriş: 22 Temmuz 2022 Cuma 23:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın gösterisi halka açık gerçekleştirildi
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Konseri ve nöbet değişimi gösterisi halka açık gerçekleştirildi. Ankaralılar müzik ve marşlar eşliğindeki bu gösteriyi ilgiliyle takip etti.
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando konseri ve nöbet değişimi gösterisi, halka açık gerçekleştirildi.
Gösteri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ana Bina karşısındaki 15 Temmuz Anıtı önünde yapıldı.
Vatandaşlar, halka açık gösteriyi ilgiyle izledi.
Etiketler: Ankara Cumhurbaşkanlığı
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