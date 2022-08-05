Haber Giriş: 5 Ağustos 2022 Cuma 20:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndan özel gösteri
Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'nın nöbet değişimi gösterisi bir kez daha Ankaralılar ile buluştu. Beştepe'deki programda askerlerin tüfekleri ile hünerlerini sergiledikleri anlar ilgiyle izlendi.
Gösteri, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Ana Bina karşısındaki 15 Temmuz Anıtı önünde mehteran konseriyle başladı.
Daha sonra Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando konseri ve nöbet değişimi gösterisi gerçekleştirildi.
Vatandaşlar, gösteriyi ilgiyle izledi.
Etiketler: Cumhurbaşkanlığı
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