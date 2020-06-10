Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri, hizmet ve eserleri ile Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu kişilere veya kurumlara verilirken, devletin güvenliğine karşı işlenen suçlardan dolayı hüküm giyenlerin ödülü geri alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Yönetmeliği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik, hizmet ve eserleri ile Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, Türkiye'nin kültür ve sanatının yücelmesine çalışan, özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren Türk vatandaşı ve yabancı uyruklu kişileri veya kurumları, devlet adına onurlandırmak ve özendirmek üzere, Cumhurbaşkanlığınca verilecek ödüller ile bunların esas ve usullerini kapsıyor.

Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, Değerlendirme Kurulu olarak görev yapacak. Kurul, Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Başkanvekili başkanlığında bu kurulun diğer üyelerinden oluşacak.