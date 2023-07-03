Parçalı Bulutlu 32.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 03.07.2023 15:28

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Memur ve emeklilerin maaşlarına yılın ikinci yarısı için yapılacak zam oranı, toplantının öncelikli gündem maddesi olacak. Toplantıda, iç ve dış siyasetteki gelişmeler de ele alınacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından  saat 15.20'de toplandı. Beştepe'deki toplantıya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık edecek.

Toplantının ana gündemi, ekonomideki gelişmeler olacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Kabine üyeleri, enflasyon ve fahiş fiyatlarla mücadele noktasında alınacak ilave tedbirlerle ilgili değerlendirme yapacak.

Zam oranları ne olacak?

Memur ve emeklilerin gözü, hükümetten gelecek zam haberinde...

Yakında Meclis'e gelecek düzenleme ile en düşük memur maaşı 22 bin liraya yükseltilecek. Diğer memurlar için görev, unvan, derece ve mesleki kariyer kriterlerine göre kademeli artış yapılacak. Zam oranları, 6 aylık enflasyona ek olarak refah payı ile belirlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Ekonomi yönetiminin üzerinde çalıştığı teklif metni, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Kanun teklifine son şekli verilecek.

İsveç'teki provokasyonlar da ele alınacak

Toplantıda Türkiye'den NATO vizesi bekleyen İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması da ele alınacak. Ankara'nın bu saygısızlığa izin veren Stockholm yönetimine karşı atacağı diplomatik adımlar konuşulacak.

11-12 Temmuz'da Litvanya'da düzenlenecek ve Erdoğan'ın da katılacağı NATO liderler zirvesinin hazırlıkları görüşülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Kabine toplantısında, Fransa'daki sokak olayları ile Türkiye'nin hem yurt içi hem de sınır ötesinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonları da değerlendirilecek.

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak. 

Sıradaki Haber
Taşınmaz satışları noterlerde yapılabilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:55
Araştırma: Gece uykusundan önce diş fırçalamamak kalp hastalığı riskini artırabilir
15:53
Fransa'daki protestolarda şimdiye kadar yaklaşık 3 bin 200 kişi gözaltına alındı
15:40
Otomobil asansörlü otoparka sıkıştı
15:07
Güney Kore, gıda güvenliği nedeniyle Fukuşima'dan deniz ürünü ithalatını yasaklayacak
15:05
Ukrayna'ya yönelik savaş suçlarını soruşturacak merkez Lahey'de faaliyetlerine başladı
15:01
İslam İşbirliği Teşkilatı, İsrail güçlerinin Cenin saldırısını kınadı
Kaçkar Dağları, Kurban Bayramı tatilinde doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu
Kaçkar Dağları, Kurban Bayramı tatilinde doğa tutkunlarının uğrak yeri oldu
FOTO FOKUS
Beş gün önce dünyaya gelen yavru albino deveye özel ilgi
Beş gün önce dünyaya gelen yavru albino deveye özel ilgi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ