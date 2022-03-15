Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısı, Beştepe'de başladı.

Toplantıda Ukrayna'da yaşanan gelişmeler ve birçok başlık yer alıyor.

Ayrıca Türkiye'nin çabaları sonucunda, Rusya ve Ukrayna Dışişleri bakanlarının ilk kez bir araya geldiği Antalya Diplomasi Forumu'nun yansımaları ele alınacak.

Öne çıkan başlıklardan biri de ekonomi

Erdoğan ve bakanların mevkidaşları ile yürüttüğü yoğun diplomatik temaslar da değerlendirilecek.

Kabine Toplantısı'nın gündeminde öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarının Türkiye'ye etkileriyle ilgili kapsamlı birdeğerlendirme yapılacak. Alınacak olası tedbirlere ilişkin yol haritası konuşulacak.

Kabine toplantısında yurt içi ve sınır ötesinde yürütülen terörle mücadele operasyonları ve koronavirüs salgınına yönelik adımlar da değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının ardından 'Millete Sesleniş' konuşması yapacak.