Haber Giriş: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
[Fotoğraf: AA ]
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, saat 15.12'de başladı.
Kabine toplantısı, dördüncü kez videokonferans yöntemiyle gerçekleştirildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.
[Fotoğraf: AA]
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